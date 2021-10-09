Які служби прокату електросамокатів у Києві системно порушують правила: у КМДА оприлюднили назви

Які служби прокату електросамокатів у Києві системно порушують правила: у КМДА оприлюднили назви

Найвідповідальнішою з операторів виявилася компанія Scroll.

Три оператори прокату електросамокатів у Києві системно порушують умови співробітництва з Київською міською держадміністрацією.

Про це заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у своєму Telegram-каналі.

Також читайте У Києві чоловік мчав Дніпровським шосе на електросамокаті зі швидкістю 80 км на годину: відео

За словами Усова, у Києві досі не нанесено трафарети на місцях упорядкованого паркування самокатів.

Також низка операторів порушують умову повної заборони руху в деяких пішохідних зонах столиці: на Пейзажній алеї, пішохідній частині вул. Сагайдачного та у парку Шевченка.

"Але найголовніше – частина операторів самовільно змінили карту зон обмеження швидкості до 14 км/год і виключили з території такого обмеження частину історичного центру Києва", – написав міський чиновник.

Заступник голови КМДА зазначив, що найбільш відповідальною з операторів виявилася компанія Scroll, а системними порушниками – компанії BikeNow, Bolt та Zelectra.

Усов додав, що КМДА виставила вимогу компаніям усунути ці порушення. Крайній термін – 15 жовтня.

Нагадаємо, в Україні почали карати водіїв самокатів, які спричинили ДТП. За порушення правил дорожнього руху таких кермувальників штрафують та навіть засуджують до умовного позбавлення волі.

Заради безпеки учасників дорожнього руху столичних операторів прокату електросамокатів зобов’язали знизити максимальну швидкість руху до 20 км/год.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання