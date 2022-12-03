Які аптеки та ветклініки працюватимуть у разі повного знеструмлення Києва – Кличко

У разі повного знеструмлення Києва працюватимуть аптеки КП "Фармація". Вони забезпечені резервними джерелами живлення і можуть працювати за повної відсутності електропостачання.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання", – написав мер.

Зазначається, що працюватиме і частина аптек приватних мереж.

"Інформацію будемо оперативно оновлювати", - пообіцяв він.

Кличко додав, що не залишаться без допомоги і домашні улюбленці киян. Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

Лікувального-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства.

Нагадаємо, якщо російські окупанти продовжать обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, Київ житиме і працюватиме, але в складних умовах. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати з собою документ, що посвідчує особу.

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