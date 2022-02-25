Яка зараз ситуація на ЧАЕС: працівники в заручниках, станція працює

Протягом усього попереднього дня російські диверсанти намагалися скоїти теракт у зоні відчуження.
Російські окупанти, які 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС, протягом усього четверга намагалися скоїти теракт у зоні відчуження та спровокувати екологічну катастрофу.
Про ситуацію станом на ранок 25 лютого повідомила радниця міністра з питань зони відчуження в Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Лала Тарапакіна.
"ЧАЕС. Фактично, працівники станції є заручниками зараз. Але передусім – заручниками свого професіоналізму та совісті. Це об’єкт, який не можна покинути, що б не відбувалося", – йдеться у повідомленні.
"Станція працює. Все тихо. Працівники поснідали і розійшлися по робочих місцях. Наші колеги та друзі зі станції просять не панікувати та не телефонувати їм щохвилини. Всі живі та цілі", – зазначила радниця міністра.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.