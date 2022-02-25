Яка зараз ситуація на ЧАЕС: працівники в заручниках, станція працює

Яка зараз ситуація на ЧАЕС: працівники в заручниках, станція працює

Протягом усього попереднього дня російські диверсанти намагалися скоїти теракт у зоні відчуження.

Російські окупанти, які 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС, протягом усього четверга намагалися скоїти теракт у зоні відчуження та спровокувати екологічну катастрофу.

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Про ситуацію станом на ранок 25 лютого повідомила радниця міністра з питань зони відчуження в Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Лала Тарапакіна.

"ЧАЕС. Фактично, працівники станції є заручниками зараз. Але передусім – заручниками свого професіоналізму та совісті. Це об’єкт, який не можна покинути, що б не відбувалося", – йдеться у повідомленні.

"Станція працює. Все тихо. Працівники поснідали і розійшлися по робочих місцях. Наші колеги та друзі зі станції просять не панікувати та не телефонувати їм щохвилини. Всі живі та цілі", ­– зазначила радниця міністра.