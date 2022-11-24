Яка у Києві ситуація з електрикою та водопостачанням: пояснення КМДА

У Києві 70% побутових споживачів станом на вечір 24 листопада перебувають без електропостачання.

Про це повідомили у КМДА.

Станом на 17:20 70% житлового фонду міста знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії.

"Водопостачання по усім районам столиці відновлено. Проте, подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі. Ремонтні та аварійні бригади Києва у посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання", - написав у КМДА.

Масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру. Останній ракетний удар був 23 листопада. Тоді окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, більшість з яких вдалось збити. Через ракетні удари велика частина нашої держави залишилась без електропостачання.

Російські терористи у Кремлі не заперечують, що хочуть, щоб українці взимку страждали через відсутність електрики та тепла, щоб змусити Київ погодитись на умови Москви.

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