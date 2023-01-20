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Яка ситуація зі світлом у Києві: генерація електрики зросла

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Яка ситуація зі світлом у Києві: генерація електрики зросла

Фото: pixabay.com

У YASNO прогнозують, що 21 січня у Києві буде закрито 63% потреби у світлі.

В Україні вдалося збільшити генерацію електроенергії 20 січня, тож 21 січня на Київ з енергосистеми буде виділено 927МВт на день.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"За інформацією міністерства, вдалося дещо збільшити генерацію в системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції", – написав він у Мережі.

За словами Коваленка, на 21 січня обмеження по Києву з енергосистеми йтиме 927МВт на день та 615МВт вночі, це закриє 63% потреби у світлі.

Водночас на Дніпропетровську область та обласний центр 21 січня буде виділено 1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі. Цим буде закрито 51% потреби у світлі в області.

Нагадаємо, вранці 20 січня в "Укренерго" повідомили, в країні зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, а також невелике зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий.

Міністр енергетики Герман Галущенко також повідомив, що від моменту попередньої масованої атаки по енергетиці України фахівцям вдалося додати генерацію в енергосистему і збільшити можливості передавання електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
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