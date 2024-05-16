Яка пропускна здатність ТЦК у Києві за день: у Міноборони підрахували

У Міноборони пояснили, що пропускна здатність ТЦК залежить від міста та кількості працівників.

У Києві пропускна здатність відділень ТЦК та СП становить приблизно 50-70 людей на день.

Про це Міністерство оборони повідомило у відповіді на запит видання LIGA.net.

У Міноборони пояснили, що пропускна здатність ТЦК залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомати можу прийняти до 70 осіб за день.

Нагадаємо, 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані у ТЦК. Відповідно до нового закону, на це дається 60 днів. Це можна зробити трьома шляхами – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

Проте основне навантаження поки лягає саме на військкомати, бо ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. Електронний кабінет обіцяють запустити тільки з 18 травня.

Крім того, військовозобов'язаним, які не мають жодного військово-облікового документа, все одно доведеться йти в ТЦК. Начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. А придатність може з'ясувати лише військово-лікарська комісія (ВЛК).

"Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозабов'язаний громадянин відправляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби", – каже Істомін.

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