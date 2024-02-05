Яка погода в Україні буде 6 лютого: прогнозуються небезпечні явища

В Україні 6 лютого прогнозується хмарна погода. Місцями буде дощ з мокрим снігом.

Про це повідомили в пресслужбі “Укргідрометцентру”.

Як зазначається, на вівторок прогнозується дощ, місцями, окрім півдня, з мокрим снігом. Вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині без істотних опадів.

“Вітер західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень на заході та південному заході пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура в більшості західних, південних, Вінницькій в областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Одещині до 17° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на сході та північному-сході країни 0-5° тепла”, - розповіли в “Укргідрометцентрі”.

Яка погода буде на Київщині

На Київщині 6 лютого прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Вночі очікується мокрий сніг, вдень - помірний дощ.

“Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині Вночі 6 лютого пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, - підкреслили синоптики.

Нагадаємо, що у Києві побитий 88-річний температурний рекорд.

Читайте також: