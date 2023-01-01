Як у Київській області реагують на повітряну тривогу у новорічну ніч (відео)

Українці вкотре довели, що вони - незламна нація, адже у новорічну ніч на території Київської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також у ніч проти 1 січня 2022 року стало зрозуміло, що Київ та область атакували дрони-камікадзе.

Проте це не злякало українців. Свій настій та ставлення до ворога та окупантів, вони продемонстрували у низці відео, яке з'явилося у соціальних мережах. На відео люди гучно співають Гімн України, а вікна мерехтять у жовто-блакитних барвах.

"Цим вони хотіли нас налякати?!", "Найстійкіші тут? Перекличка!" - йдеться у більшості повідомлень.

Станом на 4 ранку 1 січня 2022 року повітряна тривога триває на території Київщини та ще низки областей в Україні.

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Нагадаємо, що відповідно до повідомлень у місцевих соціальних мережах, у Київській області досі працює ППО. Офіційного підтвердження від влади наразі немає, але радимо залишатися у безпечних місцях та не забувати про правило "двох стін".

До того ж раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у ніч проти 1 січня під час ворожого удару по Києву було збито 23 повітряні цілі.

Зауважимо, що під час повітряної тривоги у Києві та області під час тривоги пролунали вибухи.

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