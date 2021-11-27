Як у Києві просувається будівництво сучасного Центру захисту тварин: фото, відео

Як у Києві просувається будівництво сучасного Центру захисту тварин: фото, відео

До кінця року планується завершити три поверхи ветклініки.

У Дарницькому районі на вулиці Автопарковій триває будівництво муніципального Центру захисту тварин. На будівельно-монтажні роботи цьогоріч із бюджету міста передбачили 27,5 млн грн. До кінця року планується завершити три поверхи ветеринарної клініки та перший поверх карантинного блоку.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Також читайте В одному із супермаркетів Києва жінка одягала маску на свого собаку: відео

"Муніципальний центр надзвичайно потрібен у Києві. Столиця – центр України, і ми маємо бути взірцем гуманного поводження із тваринами. У сучасній клініці отримати комплексну допомогу зможуть як безпритульні, так і власницькі тварини. Важливо, щоб будівництво не зупинялось. Місто зробить все можливе, аби фінансування на наступний рік, а це орієнтовно 35 млн грн, було виділено з бюджету столиці вчасно", – зазначив Олексій Кулеба.

Проєкт будівництва Центру захисту тварин затверджений розпорядженням КМДА № 732 в 2019 році.

Цьогоріч планується завершити будівництво трьох поверхів лікарні та один – карантинного блоку. Наразі активно зводяться споруди першої черги – ветеринарної лікарні та карантинного блоку.

Згідно з проєктом, у муніципальному Центрі захисту тварин передбачено будівництво 4-поверхової веткліники із найновітнішим устаткуванням і лабораторіями, де одночасно зможуть отримувати допомогу 55 котів та 108 собак.

При лікарні буде діяти карантинний блок на 3 поверхи для тимчасового утримання домашніх тварин. Площа приміщень дозволяє одночасно розмістити до 100 котів і собак.

Планується також створення центру адопції для безпритульних тварин та окремих притулків для котів і собак. У притулку для котів зможуть перебувати 120 особин. А значна територія центру дозволить облаштувати просторі вольєри для понад півтисячі безпритульних собак.

Нагадаємо, що 8 листопада вступив у дію законопроєкт 2351, який впроваджує в Україні європейські стандарти поводження з тваринами.

Довідково: Центр захисту тварин – структурний підрозділ КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", що підпорядковується Департаменту міського благоустрою КМДА.