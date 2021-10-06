Як у Києві просувається будівництво метро на Троєщину: фото

Нині ведеться будівництво тунелів.
У Києві будується метро на Троєщину, хоча і доволі повільно.
Нині ведеться будівництво тунелів.
Про це повідомив Анатолій Білуха у Facebook та оприлюднив відповідні світлини.
"Троєщина трохи наблизилася до метро", - написав він.
Судячи з фото, на території Русанівських садів облаштовують насип, зводять опорні конструкції та огорожі, а також прокладають тунель метро.
Нагадаємо, раніше у Мінфіні заявили, що до 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро до мікрорайону Троєщина. Мер Києва Віталій Кличко обіцяв збудувати метро на Троєщину до 2025 року.