Як створити стильний вуличний лук: покрокова інструкція

Це складне і водночас просте завдання. Все ж не варто нехтувати рекомендаціями – адже ви формуєте стильові звички на кожен день. У статті ви знайдете багато корисних порад та актуальних прикладів стрітстайл образів для чоловіків та жінок.

Як знайти свій streetwear?

Перше, що вам слід зробити, це переглянути свій гардероб і вибрати одяг, що підходить для вуличного стилю. Потім почитайте поради та рекомендації офіційних модних видань. Отримайте якнайбільше інформації про актуальні тренди.

Складіть кілька аутфітів із одягу, взуття, та аксесуарів відповідно до модних тенденцій. Погляньте на себе у дзеркало дуже уважно – наскільки вам подобаються вибрані образи. Якщо вас щось не влаштовує, змінюйте комбінації.

До речі, ви можете комбінувати одну-дві брендові речі зі звичайними речами з ринку або секонду. Але намагайтеся не перебрати з екстравагантністю, фантазуйте помірковано. Ваш образ не повинен бути відразливим – він має виглядати привабливо та звертати на себе захоплені погляди.

З чого складається вдалий чоловічий образ у вуличному стилі?

Хоча цей стиль досить вільний, є деякі «кити», на які можна спиратися. До того ж, якщо ви новачок у моді, приклади наступних трендів будуть вам дуже корисні. Отже, які предмети чоловічого гардеробу у тренді?

Насамперед – бавовняні штани вільного крою. Популярними є подовжені моделі, які збираються у складки внизу і навіть торкаються землі. Також мають попит надто широкі штани, і штани з безліччю функціональних кишень, і довгі штани, підкачані внизу. У цей тренд просто ідеально вписуються штани Кархарт – брендові вироби, що підкреслюють легкість та незалежність образу.

До речі, у костюмах, піджаках, сорочках та куртках переважає коричневий колір. На подіумах також можна спостерігати реінкарнацію стилю 2000-х. А саме – яскраві футболки зі стразами, низька посадка джинсів та штанів, трикотажні кофти на змійці. Актуальними стають комбінезони, причому можете сміливо вибирати принтовані або з неоновим забарвленням. А трикотажні спортивні костюми перестають бути просто спортивними, особливо у комбінації з піджаками, пальто та плащами.

Як складати жіночі streetwear луки?

Почнемо з палітри кольорів. Загалом вона може бути найрізноманітнішою, проте можете звернути увагу на монохромні червоні та сріблясті образи. Такі принти, як клітина, горошок, смужка, геометрія та абстракція, можна вважати нестаріючими. При цьому основним літнім принтом 2024 року вважається квітковий.

Стильним акцентом у холодні сезони є грубе взуття з масивною підошвою на кшталт байкерських черевиків. Таке взуття добре виглядатиме з трикотажними та в'язаними виробами – сукнями, спідницями, костюмами. Мішкуваті светри та кардигани допоможуть завершити образ, що складається з футболки, джинсів, широких штанів або легінсів. Актуальними залишаються речі, що підкреслюють фігуру – топи, сукні міні, джинси, шорти та спідниці з високою посадкою.

Вільний світлий піджак і шовковий брючний костюм - універсальні варіанти streetwear для літа. Ще один елемент must have – подовжена оверсайз сорочка з льону чи котону. Також цілком доречною буде спідниця із прямими або косими розрізами або сукня-сорочка.