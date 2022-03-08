Яка ситуація у Київській області сьогодні: де ведуться бої, а де готуються до евакуації

Яка ситуація у Київській області сьогодні: де ведуться бої, а де готуються до евакуації

Ворог продовжує вдаватись до військових злочинів - веде вогонь по житлових будинках та цивільному населенню.

Вночі у Макарові, Ірпені та Гостомелі, що в Бучанському районі Київської області, велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаєвської громади, села Михайлівка-Рубіжівка, а також Бучі.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба і розповів про ситуація на Київщині станом на ранок 8 березня.

Він зазначив, що ворог веде вогонь по житлових будинках та цивільному населенню.

Окрім того, загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Впродовж доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші.

У Бориспільському районі комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Укріплюються кордони району та блокпости на дорогах. Сили оборони привели в підвищену боєготовність. Ударів не зафіксовано.

У Фастівському районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна та контрольована.

У Білоцерківському районі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Населені пункти забезпечено постачанням електроенергії, газу та води. Активізувався волонтерський рух для надання допомоги військовим та населенню. Проводиться організація надання гуманітарної допомоги населенню.



Вишгородський район: північ району залишається окупований ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника.

До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога, але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району.

У Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад. У цих громадах Броварського району проводилися бойові дії.

В селах Мокрець та Заворичі Калитянської громади відсутній зв’язок. Зараз вирішується питання про його відновлення.

Електропостачання частково вдалося відновити. У цих населених пунктах спостерігається активне пересування ворога.

В с. Русанів Великодимерської громади є зруйновані приватні житлові будинки. Наразі вдалося відновити газопостачання. Електро-, водопостачання, опалення та зв’язок поки відсутні.

У с. Заворичі внаслідок артобстрілів згорів місцевий храм та декілька приватних будинків.

У с. Перемога частково зруйновані місцевий храм, будинок священника та стаціонарний будинок для самотніх людей. Спостерігається наявність ворожої техніки.

У с. Лукаші відсутнє водопостачання.

У решті громад району об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, послуги населенню надаються в повному обсязі.



В Обухівському районі проводять роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню. Авіаударів не зафіксовано. Укріплюються блокпости.

Нагадаємо, Київська обласна військова адміністрація пообіцяла доправити гуманітарну допомогу до кожного постраждалого міста чи селища, щойно з’явиться така можливість.

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