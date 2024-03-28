Як рятувальники у Києві ліквідовували масштабну пожежу в екосистемах: з'явилися фото та відео

На Троєщині горів гектар трави та нашого безцінного чорнозему.

У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в екосистемах.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

Відомо, що горів гектар трави та нашого безцінного чорнозему.

"Повідомлення про загорання на вул. Пухівська надійшло 28 березня, о 17:10. На місці було встановлено, що на відкритій території горить трав'яний настил. Пожежу локалізовано о 18:07 на площі 1 гектар, а о 18:23 — ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Жертв чи постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Сьогодні у місті сталася масштабна пожежа в екосистемах: горів гектар трави та нашого безцінного чорнозему. Як рятувальники ліквідовували загоряння дивіться у відео ⤵️ Опубліковано Головне управліннею ДСНС України у м.Києві Четвер, 28 березня 2024 р.

Нагадаємо, у четвер, 28 березня, у Деснянському районі Києва, на вул. Пухівська, спалахнула пожежа. На відкритій території горів трав'яний настил на площі один гектар.

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