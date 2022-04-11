Як працює метро в Києві сьогодні, 11 квітня: актуальний графік

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00 год.
У столичному метро потяги наразі не курсують червоною лінією на ділянці від станції "Лісова" до станції "Хрещатик".
Графік роботи столичної підземки оприлюднила сьогодні, 11 квітня, Київська міська держадміністрація.
Без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац Спорту".
Як курсують поїзди в метрополітені:
- Червона лінія: від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";
- Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.
У КМДА нагадали, що графік роботи може швидко змінюватися за необхідності. Водночас підземні станції метро цілодобово приймають людей для укриття.
Нагадаємо, у Києві метро знову їздитиме через Південний міст.