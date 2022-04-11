Як працює метро в Києві сьогодні, 11 квітня: актуальний графік

Як працює метро в Києві сьогодні, 11 квітня: актуальний графік

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00 год.

У столичному метро потяги наразі не курсують червоною лінією на ділянці від станції "Лісова" до станції "Хрещатик".

Також читайте У метрополітені Києва відновила роботу станція "Берестейська"

Графік роботи столичної підземки оприлюднила сьогодні, 11 квітня, Київська міська держадміністрація.

Без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац Спорту".

Як курсують поїзди в метрополітені:

Червона лінія : від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

: від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"; Синя лінія : від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки";

: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"; Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.

У КМДА нагадали, що графік роботи може швидко змінюватися за необхідності. Водночас підземні станції метро цілодобово приймають людей для укриття.

Нагадаємо, у Києві метро знову їздитиме через Південний міст.