Як працює метро в Києві 11 березня: графік руху поїздів

Як працює метро в Києві 11 березня: графік руху поїздів

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.

Метро в Києві працює у режимі перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Рух по червоній лінії організовано від «Шулявська» до «Університет».

По синій лінії поїзди курсують «Героїв Дніпра» — «Теремки» Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія працює від «Сирець» до «Видубичі».

Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

Також працює ділянка «Славутич» — «Червоний хутір»

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Важливо! Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.



Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - зазначили в Київському метрополітені.

Читайте також: