Як працює метро в Києві 11 березня: графік руху поїздів

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.
Метро в Києві працює у режимі перевезень.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
- Рух по червоній лінії організовано від «Шулявська» до «Університет».
- По синій лінії поїзди курсують «Героїв Дніпра» — «Теремки» Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».
- Зелена лінія працює від «Сирець» до «Видубичі».
- Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».
- Також працює ділянка «Славутич» — «Червоний хутір»
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
Важливо! Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.
Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - зазначили в Київському метрополітені.
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