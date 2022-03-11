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Як працює метро в Києві 11 березня: графік руху поїздів

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Як працює метро в Києві 11 березня: графік руху поїздів

Фото: Ana More

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.

Метро в Києві працює у режимі перевезень. 

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену. 

  • Рух по червоній лінії організовано від  «Шулявська» до  «Університет».
  • По синій лінії поїзди курсують  «Героїв Дніпра» —  «Теремки» Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».
  • Зелена лінія працює від «Сирець» до «Видубичі».
  • Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».
  • Також працює ділянка «Славутич» —  «Червоний хутір»

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Важливо! Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00.

Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

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"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - зазначили в Київському метрополітені. 

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