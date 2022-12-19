Як працюватимуть станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності": відповідь КМДА (фото)

Працюватимуть станції за таким графіком: "Хрещатик" – від 5:40 до 21:35, "Майдан Незалежності" – від 5:38 до 21:38.
Станція київського метро "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик.
Вестибюлі з виходами до вулиць Інститутської та Городецького залишаються зачиненими.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
20 грудня станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадковий вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів.
Працюватимуть станції за таким графіком:
- "Хрещатик" – від 5:40 до 21:35;
- "Майдан Незалежності" – від 5:38 до 21:38.
Наразі залишаються зачиненими дві станції червоної лінії це – "Дніпро" та "Гідропарк".
Нагадаємо, в Києві відкривають дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", зачинені від 24 лютого.
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