Як працюватимуть станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності": відповідь КМДА (фото)

Працюватимуть станції за таким графіком: "Хрещатик" – від 5:40 до 21:35, "Майдан Незалежності" – від 5:38 до 21:38.

Станція київського метро "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик.

Вестибюлі з виходами до вулиць Інститутської та Городецького залишаються зачиненими.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

20 грудня станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадковий вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів.

Працюватимуть станції за таким графіком:

"Хрещатик" – від 5:40 до 21:35;

"Майдан Незалежності" – від 5:38 до 21:38.

Наразі залишаються зачиненими дві станції червоної лінії це – "Дніпро" та "Гідропарк".

Нагадаємо, в Києві відкривають дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", зачинені від 24 лютого.

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