Як працюватимуть школи, садочки та університети в Києві з 17 жовтня - КМДА

Батьки можуть самі вирішувати - залишити дітей вдома на дистанційці чи відправити до школи чи садочка.

Заклади освіти в Києві з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання. Це стосується садочків, шкіл, технікумів та університетів.

Ті, хто раніше ходив у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання, пояснили в КМДА.

Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступного тижня ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно.

"Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки", - пояснили в КМДА.

Нагадаємо, протягом дня 14 жовтня мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів. На Київщині, а саме в Бучанському та Вишгородському районах, триває розмінування та навчання саперів.

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