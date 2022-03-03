Як працюватиме наземний громадський транспорт у Києві із 3 березня

Можна скористатися окремими маршрутами.
У столиці 3 березня із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі лише за окремими маршрутами.
Автобусні маршрути зі змінами
- №21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
- №73 – вул. Милославської до до вул. Каштанової
- №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
- №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
- №51 – через Дарницький міст
- №55 – через Дарницький міст
- №115 - через Дарницький міст
- №114 – від Милославської до ж.м. Райдужний
- №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
- №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
- №22 – через Дарницький міст
- №91 – через Дарницький міст
- №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.
Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.
Інші маршрути працюють за постійними схемами, повідомили у КМДА.
Тролейбусні маршрути
Організована робота тролейбусного маршруту від ст. м. «Васильківська» до вул. Смолича.
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути
- Організована робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами.
- Організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».
- Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
У КМДА звернули увагу, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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