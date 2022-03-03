Як працюватиме наземний громадський транспорт у Києві із 3 березня

Як працюватиме наземний громадський транспорт у Києві із 3 березня

Можна скористатися окремими маршрутами.

У столиці 3 березня із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі лише за окремими маршрутами.

Автобусні маршрути зі змінами

№21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової

№73 – вул. Милославської до до вул. Каштанової

№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка

№51 – через Дарницький міст

№55 – через Дарницький міст

№115 - через Дарницький міст

№114 – від Милославської до ж.м. Райдужний

№69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри

№90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри

№22 – через Дарницький міст

№91 – через Дарницький міст

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами, повідомили у КМДА.

Тролейбусні маршрути

Організована робота тролейбусного маршруту від ст. м. «Васильківська» до вул. Смолича.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути

Організована робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами.

Організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

У КМДА звернули увагу, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.