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Як працюватиме наземний громадський транспорт у Києві із 3 березня

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Як працюватиме наземний громадський транспорт у Києві із 3 березня

Вечірній Київ

Можна скористатися окремими маршрутами.

У столиці 3 березня із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі лише за окремими маршрутами.

Автобусні маршрути зі змінами

  • №21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
  • №73 – вул. Милославської до до вул. Каштанової
  • №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
  • №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
  • №51 – через Дарницький  міст
  • №55 – через Дарницький  міст
  • №115 - через Дарницький  міст
  • №114 – від Милославської до ж.м. Райдужний
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
  • №90 – від вул. Туполева до вул. Гната  Юри
  • №22 – через Дарницький  міст
  • №91 – через Дарницький  міст
  • №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами, повідомили у КМДА.

Тролейбусні маршрути

Організована робота тролейбусного маршруту від ст. м. «Васильківська» до вул. Смолича.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути

  • Організована робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами.
  • Організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».
  • Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

У КМДА звернули увагу, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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