Як після ракетної атаки оговтується Вишневе, де пошкоджені квартири 700 людей (фото)

У місцевій школі облаштували місця, де можуть перебувати мешканці пошкоджених будинків.

У Вишневому на Київщині 3 січня тривають відновлювальні роботи після масованого російського ракетного удару напередодні. У пошкоджених квартирах закрили фанерою та плівкою вікна і готуються відновити газопостачання.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Київщина відновлюється після чергової атаки росіян. Сьогодні був у Вишневому. Тут вчора через ракетні обстріли пошкоджені оселі понад 700 мешканців міста. В пошкоджених будинках вибиті вікна вже закрили фанерою та плівкою на 80-90%. До кінця дня роботи будуть завершені", – йдеться в заяві очільника війсь кової адміністрації.

Він також поінформовав, що фахівці з фонду GEM почали робити заміри, щоб 6-7 січня розпочати монтаж вікон.

Руйнування у Вишневому після ракетної атаки 2 січня / Фото: Київська ОВА

Щодо газопостачання, то його буде відновлено одразу після встановлення вікон на кухнях. Водночас вже відновлено тепло-, електро- та водопостачання.

Біля пошкоджених будинків цілодобово чергують правоохоронці.

"В школі, що поруч, облаштовані місця, де можуть перебувати мешканці пошкоджених будинків. Вночі тут знаходилися до 10 людей. Також організоване гаряче харчування", – повідомив Кравченко.

Руйнування у Вишневому після ракетної атаки 2 січня / Фото: Київська ОВА

Він додав, що відновлювальні роботи після масованої атаки тривають і в інших населених пунктах Київщини. Загалом в області пошкоджено 14 багатоповерхівок та 39 приватних будинків.

Голова ОВА запевнив, що для відновлення залучаються всі ресурси, і зважаючи на погіршення погоди, всі роботи будуть проведені максимально швидко.

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Руйнування у Вишневому після ракетної атаки 2 січня / Фото: Київська ОВА

Руйнування у Вишневому після ракетної атаки 2 січня / Фото: Київська ОВА

Руйнування у Вишневому після ракетної атаки 2 січня / Фото: Київська ОВА

Руйнування у Вишневому після ракетної атаки 2 січня / Фото: Київська ОВА

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки 2 січня уламки російської ракети впали на подвір’я цілого мікрорайону у Вишневому. Там було пошкоджено багато багатоквартирних будинків, а саме квартири 700 людей. По допомогу до медиків звернулися 16 осіб.

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