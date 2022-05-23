Як отримати компенсацію від держави за розміщення переселенців у Києві: інструкція

Як отримати компенсацію від держави за розміщення переселенців у Києві: інструкція

У Києві власники житла, які прихистили вимушених переселенців, можуть отримати компенсацію від держави.

Для цього необхідно самостійно внести відомості про житло, доступне для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб до веб-ресурсу "Прихисток".

Про це 23 травня повідомили в КМДА.

Зазначається, що ця інформація також може бути внесена відповідною районною держадміністрацією після подання заяви власника житла.

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Заяву в довільній формі із вказанням прізвища, ім’я та по батькові від кожної розміщеної особи потрібно подати до ЦНАПів Києва. Заява подається за місцем розташування житлового приміщення.

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до ЦНАПу заяву за встановленою формою та пред’являє відповідні документи.

Всю актуальну інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії call-центру: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Нагадаємо, "Укрпошта" відсьогодні, 23 травня, починає продаж нової марки з російським кораблем. Станом на 8:00 біля головного відділення в Києві вже вишикувалася велика черга.

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