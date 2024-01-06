Як називали новонароджених у Києві: є навіть Люцифер та Афіна-Пенелопа

Часто на тренди у виборі впливають історичні події, люди, популярні предмети й технології, знову відроджуються старовинні імена.

Стало відомо, які імена мешканці Києва давали своїм дітям у 2023 році.Часто на тренди у виборі впливають історичні події, люди, популярні предмети й технології. Старовинні імена знову відроджуються, адже, як відомо, нове — це добре забуте старе.

Які найпопулярніші та найнезвичніші імена кияни давали своїм дітям у 2023 році — розповіли в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

За інформацією відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва топ дитячих імен виглядає так:

дівчатка : Марія, Соломія, Єва, Поліна;

: Марія, Соломія, Єва, Поліна; хлопчики: Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило, Михайло.

Щодо рідкісних імен дівчаток, то у Києві це: Пауліна, Оріяна, Євдокія, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Вогнена, Арія, Афіна-Пенелопа, Яруна, Дзвінка, Килина, Еммануела, Іларія, Магда, Юстина, Фрея, Глафіра, Матільда, Іуліанія, Інга, Лілі, Леоніда, Зореслава, Афіна, Нефа.

Серед чоловічих імен найнезвичніші: Зореслав, Леслав, Яніслав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корній, Будимир, Вір, Еней, Серафим, Єрофій, Люксор, Еней, Елізар, Іоанн, Гаррі, Адоніс, Арес, Іліодор, Марс, Тео, Ян, Доміан, Зевс, Грей, Кай.

У Київській області найпопулярніші дитячі імена:

дівчатка : Дарина, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Анна;

: Дарина, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Анна; хлопчики: Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Олександр, Дмитро.

Рідкісні жіночі імена, якими нарікали новонароджених дівчаток на Київщині: Алісі, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія, Домініка, Роксана, Адель, Франческа, Арміне, Славяна, Єремія.

Найнезвичніші хлопчачі імена: Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Рувім, Ілія, Теодор, Лаврін.

Нагадаємо, українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як зважилася на всиновлення дітей і про їхнє виховання.

Читайте також: