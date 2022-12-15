Як Київський зоопарк переживає холоди та постійні відключення світла: фото, відео

Працівники Київського зоопарку готують умови для зимування мешканців Київзоо. Зокрема, налагодили роботу котельні, закупили генератори і буржуйки.

Відео із зоопарку Віталій Кличко опублікував у Facebook.

"Ця зима – велике випробування не тільки для киян та всіх українців, а й для друзів наших менших. Зокрема, для мешканців Київського зоопарку. Як і люди, тварини повинні бути в теплі. Відсутність опалення в їхніх зимових помешканнях може призвести до хвороб і навіть смерті деяких видів. Сьогодні у столичному зоопарку теплопостачання забезпечують завдяки генератору, який під’єднали до котельні. Ще два приміщення, що не підключені до котельні, живлять від окремого генератора. Зоопарк готується пережити цю зиму, забезпечивши необхідні умови для його мешканців. Для горили Тоні, наприклад, встановили булеріан – сучасну дров’яну пічку, яка в умовах відсутності електроенергії, опалення та газу зможе обігрівати його житло. Тобто організували пункт обігріву для незламного Тоні", – написав Віталій Кличко.

Горила вже поважного віку. Тоні – 48 років. І не так давно він пережив складну операцію. Тому потребує особливого догляду та комфортних умов.

Загалом в зоопарку закупили 11 таких булеріанів, 15 буржуйок та придбають ще один великий генератор. Для відвідувачів Київзоо встановили акумуляторне освітлення, аби й при відключеннях світла можна було навідати тварин.

Цього року в Київському зоопарку, крім постійних мешканців, зимують ще 200 врятованих від війни звірів. Серед них: тигриця Даліла з приватного зоопарку Харкова, яку буквально виходили столичні фахівці, носухи та дикобрази з-під Херсона та інші тварини, яких привезли з окупованих територій та зон бойових дій.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася. Тому в більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

Як Київський зоопарк готується до зими

Читайте також: