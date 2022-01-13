Як група аферистів продавала квартиру померлої киянки на Печерську: схема

Як група аферистів продавала квартиру померлої киянки на Печерську: схема

Ділки хотіли продати квартиру чоловіку, який нічого не підозрював, за 1,2 млн гривень.

У столиці судитимуть чоловіка, який незаконно заволодів квартирою померлої киянки та намагався її продати.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця м. Біла Церква, який незаконно заволодів квартирою померлої жінки та збирався продати її чоловіку, який нічого не підозрював, за 1,2 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами обвинувачення, група осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, залучили до злочинної схеми обвинуваченого з метою незаконного заволодіння квартирою померлої у 2016 році киянки, яка розташована біля станції метро "Арсенальна" у Печерському районні столиці.

Встановлено, що зловмисники, використовуючи документи обвинуваченого, виготовили підроблений договір дарування, відповідно до якого власниця квартири нібито подарувала її йому ще у 2009 році.

"Використовуючи договір дарування, спільники чоловіка зареєстрували за ним право власності на квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, витяг з якого передали йому для подальшого продажу квартири", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У ході реалізації оперативної інформації у приміщенні приватного нотаріуса правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на "гарячому" та таким чином попередити незаконний продаж вказаної квартири добросовісному набувачу.

У межах досудового розслідування чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, вирішується питання пред’явлення позову в порядку цивільного судочинства з метою визнання квартири відумерлою спадщиною та передачі її у власність громади.

Нагадаємо, у Києві жінка привласнила квартиру померлої сусідки. Киянка обманом заволоділа житлом на Чоколівці вартістю 750 тисяч гривень.

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