Як група аферистів продавала квартиру померлої киянки на Печерську: схема

Ділки хотіли продати квартиру чоловіку, який нічого не підозрював, за 1,2 млн гривень.
У столиці судитимуть чоловіка, який незаконно заволодів квартирою померлої киянки та намагався її продати.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця м. Біла Церква, який незаконно заволодів квартирою померлої жінки та збирався продати її чоловіку, який нічого не підозрював, за 1,2 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно із матеріалами обвинувачення, група осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, залучили до злочинної схеми обвинуваченого з метою незаконного заволодіння квартирою померлої у 2016 році киянки, яка розташована біля станції метро "Арсенальна" у Печерському районні столиці.
Встановлено, що зловмисники, використовуючи документи обвинуваченого, виготовили підроблений договір дарування, відповідно до якого власниця квартири нібито подарувала її йому ще у 2009 році.
"Використовуючи договір дарування, спільники чоловіка зареєстрували за ним право власності на квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, витяг з якого передали йому для подальшого продажу квартири", - йдеться у повідомленні прокуратури.
У ході реалізації оперативної інформації у приміщенні приватного нотаріуса правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на "гарячому" та таким чином попередити незаконний продаж вказаної квартири добросовісному набувачу.
У межах досудового розслідування чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Окрім того, вирішується питання пред’явлення позову в порядку цивільного судочинства з метою визнання квартири відумерлою спадщиною та передачі її у власність громади.
Нагадаємо, у Києві жінка привласнила квартиру померлої сусідки. Киянка обманом заволоділа житлом на Чоколівці вартістю 750 тисяч гривень.
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