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"Я його виховував, я його і вб'ю": у Києві чоловік викинув з 4 поверху собаку та забороняв рятувати тварину

"Я його виховував, я його і вб'ю": у Києві чоловік викинув з 4 поверху собаку та забороняв рятувати тварину

"Я його виховував, я його і вб'ю": у Києві чоловік викинув з 4 поверху собаку та забороняв рятувати тварину

Фото із соцмереж

Щоб забрати травмованого собаку, очевидцям довелось викликати поліцію.

У Києві на вул.Генерала Генадія Воробйова 13В в суботу, 5 червня, нетверезий чоловік викинув із вікна багатоповерхівки собаку та забороняв перехожим допомогти тварині. 

Про це повідомила в Facebook очевидиця інциденту Аліна Нестерова. 

Зазначається, що чоловік викинув собаку з вікна 4 поверху. При цьому він забороняв очевидцям події рятувати тварину, вигукуючи: "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!".

Щоб забрати травмованого собаку, очевидцям довелось викликати поліцію. Проте тварина померла по дорозі у ветеринарну клініку. 

Алін Нестерова зазначила, що винний у розправі над собакою повинен бути покараним, проте поліція поки не поспішає розпочинати розслідування. 

"На даний момент поліція не проводить ніякого розслідування і досі не розподілили справу на дільничного. На мої дзвінки стосовно розподілення, відповідають "зателефонуйте в понеділок". Так не повинно бути", - написала Аліна Нестерова. 

Нагадаємо, у Києві кішка спить на килимку біля дверей квартири, звідки виїхала її господарка. 

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