"Я тебе зараз й*бну, сєпарська гнидо": у школі Києва вчитель погрожував учню-переселенцю

У столичній школі спалахнув конфлікт між учнем та вчителем.

У Києві, у школі №37, що у Голосіївському районі, стався конфлікт між вчителем фізкультури та учнем.

Відео конфлікту опублікували у Telegram-каналі "БАТЬКИ SOS".

На кадрах чути, як вчитель погрожує учню та обзиває його "сєпарською гнидою" нібито через те, що підліток не так чи не туди поставив швабру.

"Я тебе зараз по горбу йо*ну, сєпарська гнидо, бл*ть. Я тебе навчу, як правильно. Не буду з тобою цяцькатися… Якщо я тебе трону, тебе навіть реанімація не спасе", - погрожує вчитель хлопцеві.

Як пише паблік, учень переїхав до столиці з Луганської області.

В поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що проводять перевірку інциденту у школі.

Нагадаємо, у Києві учня жорстоко побили у школі – у нього розрив яєчка (фото).

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