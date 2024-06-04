"Я п***ил тех, кто говорил по-украински": у Києві на дівчину напали проросійські чоловіки

У Києві два чоловіки з погрозами і лайкою напали на дівчину на ім'я Наталія, що займаться волонтерством. Причиною конфлікту нібито стало те, що дівчина розмовляла українською

Про це вона повідомила у своєму Instagram. Пост поширили відомі українські військові, зокрема історик Вахтанг Кіпіані, що наразі перебуває у лавах ЗСУ.

Наталя розповіла, що 2 червня, після церемонії прощання з госпітальєркою Іриною Цибух, пішки йшла додому від зупинки електрички "Куренівка".

"При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні. На це я рівно сказала,що не розумію російську, обігнавши їх. Чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть росіяни і "ви**уть мене і таких,як я".І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто. Я увімкнула камеру. Далі те, що на відео", – розповіла дівчина.

На кадрах, зокрема, один із чоловіків нецензурною лексикою хвалиться, що в молодості у Києві бив тих, хто розмовляв українською мовою.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+

Далі дівчина була вимушена припинити відеозапис, бо один із чоловіків плюнув їй в обличчя. Між Наталею і чоловіками зав'язалася бійка.

"Удвох вони викрикували безперевні погрози в мій бік.Смугастий вирвав телефон з рук і постійно підіймав його вверх, імітуючи кидок об асфальт. Його дружбан почав мене відштовхувати і бити.Скидалось на те,що вони збираються піти з моїм девайсом. Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. В цьому двіжі я отримала від когось з них удари по ногах. Зате вдалося вирвати свій телефон. В моменті,коли я піднімалась, друг смугастого з розмаху влупив мені долонею по обличчю. По окулярах та носі...

Коли я відійшла на безпечну відстань, погрози і агресивні вигуки підкріпилися рухом чоловіка у смугастому: він взявся за пах і кричав,що ми всі будемо с**ктати і таке інше. Потім вони швидко звалили", – розповіла вона.

Люди, які проходили і проїжджали повз ніяк не відреагували, каже дівчина.

Раніше мовний омбудсман пояснив, чому не існує поняття "російськомовний українець"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.