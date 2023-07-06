"Я інвалід, у мене рак і з ним я піднявся на Еверест": керівник "Київміськбуду" відреагував на своє відсторонення

Ігор Кушнір не думав, що доведеться виправдовуватись за свої діагнози.

Керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір, якого мер Києва Віталій Кличко 6 липня відсторонив від виконання обов’язків, відреагував на своє відсторонення. Кушнір заявив, що підтримує рішення Кличка, та зазначив, що у нього онкологія, тож виїжджав за кордон на законних підставах.

Про це він написав у Facebook.

"Я повністю згоден з таким рішенням. Діяльність компанії відбувається у рамках чинного законодавства. Тож, сподіваюсь, аудит розставить усі крапки над "і" та доведе, що бізнес моєї родини не пересікається з "Київміськбудом", – заявив Кушнір.

Відсторонений посадовець нзазначив, що "йому нема чого приховувати, але є що сказати".

"З лютого 2023 року у ЗМІ почали регулярно зʼявлятись матеріали негативного характеру про мене та мою родину. Деякі з них були відверто замовними. Хтось вважав, що, якщо я перестану бути президентом "Київміськбуду", то компанія почне працювати краще. Той, хто керував великим підприємством та в цілому розуміється на бізнес-процесах, ніколи не скаже, що це "медом помазано". Більше того, у час війни, коли ринок практично завмер. Великий бізнес у нашій країні чомусь апріорі вважається чимось негативним, і дехто радо підтримує цей наратив. На жаль. Бо хайп і скандал це завжди цікавіші, аніж реальні фінансові показники та результати", – каже вын.

Кушнір зауважив, що за 11 років його роботи було збудовано майже три млн квадратних метрів житла иа 126 житлових будинків.

Крім того, Кушнір заявив, що покинув Україну законно, адже є людиною з інваліднысть та хворий на рак.

"Мене не треба жаліти, але ніколи не думав, що доведеться у виправдальному тоні говорити про свої діагнози. Так, у мене рак, я інвалід, і з ним я піднявся на Еверест. Виїжджав за кордон я також на законних підставах. Залишу це на совісті хайпожерів: бережіть себе та нехай вам ніколи не доведеться дізнатись, що таке онко", – заявив він.

Кушнір наголосив, що сплачує податки і відкинув закиди щодо неправомірності його доходів.

"Більше того, усе своє життя з 1993 року (до попередньої посади) я працюю у бізнесі. Моя родина займається бізнесом, усі мають офіційний дохід та сплачують податки, що відображено у щорічних деклараціях. Моя дружина є громадянкою Кіпру та веде бізнес у країнах Європи", – підсумував він.

Нагадаємо, проєкт розслідувань "Bihus.info" повідомив, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав за кордон на основі довідки про інвалідність. Згідно з матеріалом, поїздка тривала вісім місяців. Міжнародні медіа при цьому повідомляли, що Ігор Кушнір разом із дружиною Оксаною піднявся на Еверест.

Компанія "Київміськбуд" відреагувала на розслідування: там заявили, що Кушнір має третю групу інвалідності через тривалу боротьбу з онкологічним захворюванням. Водночас, за заявою, президент компанії є "досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників".

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