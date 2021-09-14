"Я дітей помножу на нуль": у Києві чоловік нецензурно облаяв у черзі дівчинку, яка купляла захисну маску (відео)

Покупця розлютило те, що дитина попросила на касі маску без черги.
У Києві в одній із крамниць чоловік нецензурно облаяв дівчинку в черзі.
Інцидент стався на вулиці Миропільській у Дніпровському районі столиці, житловий масив Північно-Броварський.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
Покупця розлютило те, що дитина попросила на касі маску без черги.
Чоловік грубо лаявся, не соромлячись ані дітей, ані жінок.
А на зауваження однієї із покупчинь, мовляв він же з дитиною розмовляє, той відповів: "Я дітей помножу на нуль".
Судячи з відео, дівчинка не на жарт злякалася, оскільки грубіян ще й хотів вхопити її за обличчя.
Нагадаємо, у Києві в ТРЦ Ocean Plaza жінка напала на дівчину через те, що вона призупинилася на ескалаторі й нібито заважала їй пройти. Нападниця двічі штовхнула дівчину і побила її парасолькою, яку відібрала у постраждалої.