"Я дітей помножу на нуль": у Києві чоловік нецензурно облаяв у черзі дівчинку, яка купляла захисну маску (відео)

"Я дітей помножу на нуль": у Києві чоловік нецензурно облаяв у черзі дівчинку, яка купляла захисну маску (відео)

Покупця розлютило те, що дитина попросила на касі маску без черги.

У Києві в одній із крамниць чоловік нецензурно облаяв дівчинку в черзі.

Інцидент стався на вулиці Миропільській у Дніпровському районі столиці, житловий масив Північно-Броварський.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

Покупця розлютило те, що дитина попросила на касі маску без черги.

Чоловік грубо лаявся, не соромлячись ані дітей, ані жінок.

А на зауваження однієї із покупчинь, мовляв він же з дитиною розмовляє, той відповів: "Я дітей помножу на нуль".

Судячи з відео, дівчинка не на жарт злякалася, оскільки грубіян ще й хотів вхопити її за обличчя.

Нагадаємо, у Києві в ТРЦ Ocean Plaza жінка напала на дівчину через те, що вона призупинилася на ескалаторі й нібито заважала їй пройти. Нападниця двічі штовхнула дівчину і побила її парасолькою, яку відібрала у постраждалої.

У Києві чоловік нецензурно облаяв у черзі дівчинку, яка хотіла купити маску

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