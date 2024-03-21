"Я через вікно вистрибнув": кияни поділилися пережитим під час ракетної атаки

Мешканці столиці розповіли про пережитий жах та пошкодження свого житла.
Жителі Києва розповіли про пережиту російську ракетну атаку в ніч проти 21 березня. Зокрема, один чоловік повідомив, що йому довелося вистрибувати через вікно, а одна з жінок розповіла про свою повністю розгромлену квартиру.
Пережитим кияни поділилися в коментарях журналістам "Ми – Україна" та "Еспресо".
Мешканець одного з будинків у Святошинському районі Києва Вадим розповів про перші хвилини після падіння уламку ракети. Чоловікові вдалося вистрибнути з квартири через вікно. Інших мешканців – евакуювали.
"Спочатку свист ракети почув, потів зайшов у коридор. Між коридором і кімнатою у вікні побачив таку от хмару, грибочок вогню, який наближався просто в мою квартиру. Я вибіг через заднє вікно", – розповів Вадим.
Потім він бачив, як почали горіти автомобілі.
"Я вийшов через задній будинок: у мене наскрізна квартира, я через вікно вистрибнув на першому поверсі", – додав чоловік.
За словами Вадима, у його помешканні трохи тріснуло вікно, а надворі обгорів мопед.
Ще одна жителька столиці розповіла журналістам "Еспресо", що в момент атаки була в коридорі і потрапила під вибухову хвилю.
"Квартира – розгром повний, вікна вибиті разом з рамами та інше й інше", – розповіла жінка.
"Перший раз я вийшла на балкон, подивилася – наче нічого. А потім друга хвиля вже – не можу вийти, двері заклинило на балкон і вже вікон нема. І що біля будинку робиться – там жах просто, там все всіяне склом", – розповіла ще одна киянка.
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Ракетна атака по Києву
Нагадаємо, в ніч проти 21 березня окупанти влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Більшість ракет летіли на Київ. Ворожі цілі були збиті, однак уламки наробили лиха у Подільському, Шевченківському, Святошинському районах столиці. Є руйнування житлових будинків, пошкоджені авто. Наразі відомо про 13 постраждалих.
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