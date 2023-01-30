Взяв у заручники та допитував неповнолітнього під Києвом: судитимуть командира загону нацгвардії РФ по Чеченській Республіці

Обвинувачений під час окупації селища Бабинці разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.

Під час окупації селища Бабинці під Києвом командир загону нацгвардії РФ по Чеченській Республіці узяв у заручники та допитував неповнолітнього. Окупанта судитимуть.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у порядку спеціального досудового розслідування стосовно командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району Київської області разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.

"Погрожуючи потерпілому зброєю, він (командир загону нацгвардії РФ по Чеченській Республіці – ред.) вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони. Обвинувачений змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит. Після цього посадили хлопця в броньований автомобіль і возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, камери спостереження на Київщині зафіксували сотні облич окупантів, які скоювали злочини.

Буряти і кадирівці не йдуть першими і їхня сила роздута армією тіктокерів