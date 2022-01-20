Взяв у полон 25-річну дівчину і два дні ґвалтував: у Києві затримали 62-річного чоловіка (фото)

Зловмисник застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся.
У Києві затримали 62-річного чоловіка, який два дні незаконно утримував, ґвалтував та бив 25-річну дівчину.
Про це 20 січня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Відомо, що чоловік шляхом ошуканства завів потерпілу до помешкання, де знущався з неї. Оскільки вона намагалася чинити опір, зловмисник застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся.
Через два дні, 18 січня, чоловік відпустив дівчину, і вона звернулася до правоохоронців. Особу нападника вдалося встановити і затримати. Ним виявився 62-річний уродженець міста Умань Черкаської області.
У квартирі затриманого провели обшук, виявили речі потерпілої, мотузку та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що під Вінницею у ДТП загинула 15-річна студентка Вінницького коледжу мистецтв імені М. Д. Леонтовича. Мирослава разом із хлопцем поспішала на важливі знімання, коли їхнє авто потрапило в аварію.
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