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Вже стояв на парапеті: у Києві чоловік збирався стрибнути з Північного мосту, щоб вкоротити собі віку (відео)

Вже стояв на парапеті: у Києві чоловік збирався стрибнути з Північного мосту, щоб вкоротити собі віку (відео)

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Вже стояв на парапеті: у Києві чоловік збирався стрибнути з Північного мосту, щоб вкоротити собі віку (відео)

Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Столичні патрульні встигли підбігти до чоловіка, схопити за руку та відтягнули у безпечне місце.

У Києві столичні інспектори під час патрулювання побачили чоловіка на парапеті Північного мосту.

Патрульні одразу зрозуміли, що людина має намір стрибнути донизу, щоб вкоротити собі віку.

Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.

"Інспектори кинулися на порятунок. Підбігли до чоловіка, схопили за руку та відтягнули у безпечне місце. Патрульні викликали на місце бригаду медиків, які ушпиталили чоловіка. Пишаємося колегами та дякуємо за ще одне врятоване життя", - йдеться у повідомленні.

У потрібному місці в потрібний час. Цей вислів і про столичних інспекторів Андрія Грицюка та Станіслава Корнієнка. Напередодні під час патрулювання вони побачили чоловіка на парапеті Північного мосту. Охоронці порядку одразу зрозуміли, що людина має намір стрибнути вниз, щоб вкоротити собі віку. Інспектори кинулися на порятунок. Підбігли до чоловіка, схопили за руку та відтягнули у безпечне місце. Патрульні викликали на місце бригаду медиків, які ушпиталили чоловіка. Пишаємося колегами та дякуємо за ще одне врятоване життя.

Опубліковано Патрульна поліція Києва Середа, 15 червня 2022 р.

Нагадаємо, на Київщині чоловік забив до смерті родича і намагався приховати злочин.

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