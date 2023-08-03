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Вже стояла на підвіконні: на Київщині маленька дівчинка намагалась спуститись на вулицю по канату (фото, відео)

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Вже стояла на підвіконні: на Київщині маленька дівчинка намагалась спуститись на вулицю по канату (фото, відео)

Рятувальники зняли з підвіконня маленьку дівчинку / Фото: ДСНС у Київській області

Рятувальники зняли дитину з підвіконня, щоб вона знову не вилізла з квартири у вікно.

У Борисполі на Київщині дівчинка близько п'яти років хотіла злізти по канату на подвір'я з другого поверху. Малеча вже стояла на підвіконні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.

На місце події направили черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини Борисполя.  Рятувальники встановили, що місцеві мешканці не дозволили дитині злізти та наполягли на тому, щоб вона повернулась до квартири.

Рятувальники передали маленьку бешкетницю поліцейським / ©
Рятувальники передали маленьку бешкетницю поліцейським

Рятувальники зняли дитину з підвіконня, щоб вона знову не вилізла з квартири у вікно. Вони спустили малу бешкетницю і передали працівникам поліції.

Рятувальники просять приділяти увагу та часвихованню дітей, адже не всі пригоди малих дослідників завершуються так райдужно як ця. 

Нагадаємо, у дитячому таборі під Києвом під час купання втопився 10-річний хлопчик. Водолази виявили тіло дитини на дні озера.

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Дата публікації
Перегляди
4
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