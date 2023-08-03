Вже стояла на підвіконні: на Київщині маленька дівчинка намагалась спуститись на вулицю по канату (фото, відео)

Рятувальники зняли дитину з підвіконня, щоб вона знову не вилізла з квартири у вікно.
У Борисполі на Київщині дівчинка близько п'яти років хотіла злізти по канату на подвір'я з другого поверху. Малеча вже стояла на підвіконні.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.
На місце події направили черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини Борисполя. Рятувальники встановили, що місцеві мешканці не дозволили дитині злізти та наполягли на тому, щоб вона повернулась до квартири.
Рятувальники зняли дитину з підвіконня, щоб вона знову не вилізла з квартири у вікно. Вони спустили малу бешкетницю і передали працівникам поліції.
Рятувальники просять приділяти увагу та часвихованню дітей, адже не всі пригоди малих дослідників завершуються так райдужно як ця.
Нагадаємо, у дитячому таборі під Києвом під час купання втопився 10-річний хлопчик. Водолази виявили тіло дитини на дні озера.
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