Вулицю затопило, рух ускладнено: у Києві посеред дороги прорвало трубу (фото, відео)

Трубу прорвало посеред дня на Лівому березі.
У Києві 20 червня прорвало водопровід на Дарницькому бульварі. У результаті інциденту вулицю затопило водою, а рух на цій ділянці дороги ускладнено.
Про це повідомили у " Київводоканалі".
Комунальники кажуть, що витік води з-під землі на проїжджій частині на Дарницькому бульварі стався в результаті пошкодження водопровідної мережі. Наразі фахівці працюють над усуненням аварії.
"Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Усі абоненти підключені до водопостачання", - йдеться в повідомленні.
За інформацією спільноти "Київ Оперативний", у зв'язку з тим, що на дорогу вилилося багато води, проїзд там ускладнений і майже неможливий. Водіям радять об'їжджати цю ділянку дороги.
Раніше у Києві на реконструйованому Шулявському шляхопроводі з-під асфальту забило "джерело".
Нагадаємо, 20 травня у Києві з-під землі бив гейзер: кількаметровий струмінь окропу заливав усе навколо. Вода лилася навіть у метро "Деміївська".