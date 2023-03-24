Вулицями Києва курсуватимуть трамваї, вироблені зі сталі легендарної Азовсталі

Компанія «Татра-Юг» придбала сталь на комбінаті ще до повномасштабного вторгнення, а на вулиці вони вийшли тільки зараз. Вісім новеньких трамваїв вийшли на маршрут №33, що з’єднує Троєщину й Дарницю: тепер цей шлях займає лише 15 хвилин, повідомляється на сайті metinvest.media.

З маріупольського металу на замовлення киян випустили партію трамваїв з низькою підлогою, вдосконаленою системою опалення, сучасною вентиляцією й кондиціонуванням салону. Трамвай обладнаний для маломобільних людей та пасажирів з особливими потребами: всередині є місця з фіксацією інвалідних візків і дитячих колясок, пандуси для посадки/висадки біля входу, кнопки виходу на нижньому рівні, та зручно розмічені сидіння для вагітних жінок.

Справа маріупольських металургів Метінвесту ще довго тішитиме українців: метал, зроблений до війни, придбали великі компанії. Тож ще певний час з’являтимуться об’єкти, виготовлені зі сталі ММКІ й Азовсталі. Наприклад, на Оболоні восени цього року планують відкрити міст-хвилю.

Як відомо, у лютому маріупольські комбінати припинили роботу. Далі були місяці облоги, щоденні бомбардування та обстріли. «Азовсталь» перетворилася для всього світу на символ незламності та стійкості українців, а довоєнна сталь маріупольських комбінатів набула нового життя. Зокрема, з останньої партії металу, виробленого на заводі, були створені браслети «Символ незламності», які розкупили у рекордно короткі терміни. Всі гроші, виручені з продажу, були направлені на проект «Армія дронів».

Нагадаємо, корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ, корвета «Гетьман Іван Мазепа», який зараз будується в Туреччині, також зроблений зі сталі «Азовсталі» та «ММК ім. Ілліча» групи Метінвест.