Втратила пам'ять: киянка два дні блукала на морозі біля дому

Пенсіонерку помітили патрульні і відвели до родичів. Дивно, що близькі дві доби ніяк не реагували на зникнення рідної людини.

У Києві патрульні помітили бабусю, яка блукала вулицями та розгублено себе поводила.

Про це інформує поліція Києва.

76-річна жінка розповіла, що дуже змерзла, адже близько двох діб не ночувала вдома. Вона загубилася та забула, де мешкає.

З’ясувалося, що жінка мешкає у будинку на проспекті Маяковського. Від медичної допомоги вона відмовилася. Патрульні відвезли її за адресою реєстрації та передали родичам. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з її близькими та надали рекомендації, як уникнути таких випадків у подальшому.

Раніше повідомлялося, що під Києвом бабуся майже дві доби пролежала на підлозі після того, як їй стало зле.

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