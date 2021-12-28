Втратила пам'ять: киянка два дні блукала на морозі біля дому

Пенсіонерку помітили патрульні і відвели до родичів. Дивно, що близькі дві доби ніяк не реагували на зникнення рідної людини.
У Києві патрульні помітили бабусю, яка блукала вулицями та розгублено себе поводила.
Про це інформує поліція Києва.
76-річна жінка розповіла, що дуже змерзла, адже близько двох діб не ночувала вдома. Вона загубилася та забула, де мешкає.
З’ясувалося, що жінка мешкає у будинку на проспекті Маяковського. Від медичної допомоги вона відмовилася. Патрульні відвезли її за адресою реєстрації та передали родичам. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Правоохоронці провели профілактичну бесіду з її близькими та надали рекомендації, як уникнути таких випадків у подальшому.
Раніше повідомлялося, що під Києвом бабуся майже дві доби пролежала на підлозі після того, як їй стало зле.
Читайте також: