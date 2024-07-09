Втрачено єдину в країні онкогематологічну лабораторію: що відомо про руйнування в "Охматдиті"

Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Окрім того, постраждали кілька відділень медзакладу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних гострих інтоксикацій. Це корпус, де дітям проводили діаліз. В старому хірургічному корпусі вибиті всі вікна. Зазнали пошкодження два хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок", - розповів він.

За словами Шаманова, зазнав руйнувань нещодавно зведений корпус. Там пошкоджено 12 відділень, вісім з них - хірургічних, п'ять - онкологічних, два - реанімації, операційний блок.

Через російський удар близько 100 пацієнтів відправили до інших медичних закладів. Загалом з "Охматдиту" було евакуйовано 600 пацієнтів.Частину - перевели до інших медичних закладів.

"Частину пацієнтів довелося, на жаль, виписати. "Укрзалізниця" запропонувала цим пацієнтам квитки, щоб швидко повернутися додому тимчасово", - каже Михайло Шаманов.

Нагадаємо, під час атаки на Київ 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу. Згодом стало відомо, що йдеться про "Охматдит".

Внаслідок удару Росії по "Охматдиту" є загиблі. Місцева влада інформує, що це дорослі. Зокрема, одна лікарка. Крім того, є понад 50 постраждалих.

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