Вторгнення Росії у Київ: усе, що сталося за ніч

Вторгнення Росії у Київ: усе, що сталося за ніч

ЗСУ дали відсіч ворогу.

Українські військові в ніч на суботу, 26 лютого, боронили Київ від російського ворога. В районі станції метро "Берестейська" армія РФ била по військовій частині, намагалася атакувати ТЕЦ-6. Запеклі бої тривали у Василькові Київської області.

ТСН.ua зібрав усе, що сталося за ніч у столиці: