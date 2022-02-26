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Вторгнення Росії у Київ: усе, що сталося за ніч

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Вторгнення Росії у Київ: усе, що сталося за ніч

УНІАН

ЗСУ дали відсіч ворогу.

Українські військові в ніч на суботу, 26 лютого, боронили Київ від російського ворога. В районі станції метро "Берестейська" армія РФ била по військовій частині, намагалася атакувати ТЕЦ-6. Запеклі бої тривали у Василькові Київської області.

ТСН.ua зібрав усе, що сталося за ніч у столиці:

Російські військові намагаються атакувати Київ

Російські військові намагаються атакувати Київ

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

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