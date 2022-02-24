Вторгнення Росії до України: як працюватиме метро у Києві

Метро безкоштовно перевозитиме пасажирів.
У Києві у четвер, 24 лютого, метро працюватиме у звичному режимі та безкоштовно перевозитиме пасажирів.
Про це повідомили у Київському метрополітені.
"Метро працює у звичайному режимі. Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін", - йдеться у повідомленні.
Також у метрополітені повідомили, що підприємство перейшло в безоплатний режим роботи для пасажирів.
Наразі все працює по звичному графіку.
Нагадаємо, російські окупанти у четвер, 24 лютого, обстріляли території західної України, де розташована військова інфраструктура.
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