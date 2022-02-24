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Вторгнення Росії до України: як працюватиме метро у Києві

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Вторгнення Росії до України: як працюватиме метро у Києві

Associated Press

Метро безкоштовно перевозитиме пасажирів.

У Києві у четвер, 24 лютого, метро працюватиме у звичному режимі та безкоштовно перевозитиме пасажирів. 

Про це повідомили у Київському метрополітені. 

"Метро працює у звичайному режимі. Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін", - йдеться у повідомленні. 

Також у метрополітені повідомили, що підприємство перейшло в безоплатний режим роботи для пасажирів.

Наразі все працює по звичному графіку. 

Нагадаємо, російські окупанти у четвер, 24 лютого, обстріляли території західної України, де розташована військова інфраструктура. 

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