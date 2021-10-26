Встигли вчасно відбігти: в центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих (відео)

Встигли вчасно відбігти: в центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих (відео)

Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці Ярославів Вал, 26.

У центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих.

Подія сталася у вівторок, 26 жовтня, на вулиці Ярославів Вал, 26.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці.

На щастя, перехожі встигли вчасно відбігти.

На вулиці Ярославів Вал, 26, з будівлі посипалася плитка. На щастя, люди встигли вчасно відбігти. Опубліковано Оперативний Вівторок, 26 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві на автівку з водієм впала плитка з багатоповерхівки і пробила лобове скло.

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