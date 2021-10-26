Встигли вчасно відбігти: в центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих (відео)

Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці Ярославів Вал, 26.
У центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих.
Подія сталася у вівторок, 26 жовтня, на вулиці Ярославів Вал, 26.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці.
На щастя, перехожі встигли вчасно відбігти.
На вулиці Ярославів Вал, 26, з будівлі посипалася плитка. На щастя, люди встигли вчасно відбігти.Опубліковано Оперативний Вівторок, 26 жовтня 2021 р.
Нагадаємо, у Києві на автівку з водієм впала плитка з багатоповерхівки і пробила лобове скло.