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Встигли вчасно відбігти: в центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих (відео)

Встигли вчасно відбігти: в центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих (відео)

Київ Оперативний

Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці Ярославів Вал, 26. 

У центрі Києва з будинку посипалася плитка просто на перехожих.

Подія сталася у вівторок, 26 жовтня, на вулиці Ярославів Вал, 26.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Шматки плитки впали на тротуар і столики ресторану Paul, що стоять на вулиці. 

На щастя, перехожі встигли вчасно відбігти.

На вулиці Ярославів Вал, 26, з будівлі посипалася плитка. На щастя, люди встигли вчасно відбігти.

Опубліковано Оперативний Вівторок, 26 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві на автівку з водієм впала плитка з багатоповерхівки і пробила лобове скло.

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