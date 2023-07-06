Слідом за керівником "Київміськбуду" Кличко відсторонив від виконання обов’язків директора "Київбудреконструкції"

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив директора комунального підприємства "Київбудреконструкція" Анатолія Сульдіна від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Відповідне розпорядження Київській міський голова підписав у четвер, 6 липня. Щодо Сульдіна також розпочате службове розслідування у зв’язку з отриманими матеріалами. На період розслідування директор Київбудреконструкції не виконуватиме свої посадові обов’язки.

Що стало причиною відсторонення Сульдіна від виконання обов’язків, не повідомляється.

Втім, відомо, що у червні правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції ліфтів у житлових будинках Києва.

У ході слідства встановлено, що "Київбудреконструкція" за результатами тендерів укладала з підприємствами договори на ремонт ліфтів. Своєю чергою суб’єкти господарської діяльності купляли ліфти та комплектуючі через підконтрольні фірми та поставляли їх за ціною, значно вище ринкової.

В окремих випадках затвердження актів виконаних робіт та перерахування коштів за договорами здійснювалося без фактичного проведення ремонту.

Крім того, директору КП "Спецжитлофонд" Володимиру Шарію повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Згідно з результатами аудиту, які КМДА передала правоохоронним органам, та матеріалами слідства, через службову недбалість керівника КП "Спецжитлофонд" територіальній громаді столиці завдано шкоду на 21 млн грн.

Нагадаємо, від виконання службових обов’язків раніше відсторонено керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Він вже відреагував на своє відсторонення та пояснив, що у нього онкологія, тож виїжджав за кордон на законних підставах.

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