Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено ППО - влада

Розпочався 504-ой день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це інформує КМВА.

Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знов використав баражуючі боєприпаси типу «Shahed». Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву.

Повітряна тривога тривала понад 2 години.

"Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую важливі речі - не знімайте роботу ППО. Цим ви вбережете і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно - своє життя", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що раніше в Україні "почервоніло" кілька областей.

Додамо, що у Києві була оголошена повітряна тривога.