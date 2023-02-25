Всі мости Києва були заміновані: Зеленський та Резніков вперше розповіли про план оборони у разі прориву росіян

Якби окупантам вдалося прорватися до столиці із півночі, то б українські військові підірвали б усі мости, розповіли у Міноборони.

У перші дні повномасштабної війни у Києві всі мости були заміновані, щоб у разі прориву російських військових не дозволити їм перейти з лівого на правий берег столиці.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніов та український президент Володимир Зеленський у документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік", присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами міністра, якби окупантам вдалося прорватися до столиці із півночі, то б українські військові підірвали б усі мости.

"Вони (мости - ред.) всі були заміновані. Була команда, якщо прорив - то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", - сказав Резніков.

Це підтвердив президент Володимир Зеленський, додавши, що питання про підрив мостів було обговорено на найвищому рівні.

"Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків", - сказав він.

Нагадаємо, у цьому ж документальному фільмі очільник ГУР Буданов розповів, що Київ був би взятий, якби росіянам вдалося десантуватися та захопити аеродром у Гостомелі.