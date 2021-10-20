Всі говорять російською: у Києві програмісту відмовили у співбесіді, бо він спілкується українською мовою

Програміст опублікував переписку з представницею ІТ-компанії.

У Києві в одній із ІТ-компаній програмісту відмовили у співбесіді, бо він спілкується українською мовою.

Про це Антон Капелюшний написав у Facebook.

Також чоловік опублікував скріншоти переписки із представницею компанії, яка поцікавилась, чи знає він російську мову. На це Антон Капелюшний повідомив їй, що у нього з цим немає проблем, проте в офісі він спілкуватиметься рідною мовою. Йому ж відповіли, що в пріоритеті в компанії все ж російська мова. Згодом представниця компанії скасувала співбесіду, мотивуючи це тим, що оскільки програміст хоче спілкуватись українською, то вони не можуть йому запропонувати вакансію.

"Думав, що в 2021 році скасовувати співбесіди, до всього, ще й без попередження, через українську мову спілкування - це скоріше вигадані діалоги, але ні! Тим більше в цивілізованому ІТ, де давно основною мовою є англійська", - написав Антон Капелюшний.

Фото: Антон Капелюшний

Фото: Антон Капелюшний

Нагадаємо, раніше у Києві компанія Columb Trade відмовила дівчині у прийнятті на роботу через те, що вона розмовляє українською. Відмову пояснили тим, що в компанії є "корпоративна культура – все російською".

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