Всі діти зі столичних будинків сімейного типу перебувають у безпеці за містом - Кличко

Багато дітей вивезли до Польщі.

Станом на 3 березня майже всі діти зі столичних дитячих будинків сімейного типу перебувають у безпеці за містом.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, два дні тому до Польщі евакуювали 50 вихованців з батьками-вихователями з п'яти будинків сімейного типу.

Крім того, до сусідньої Польщі вивезено 176 дітей з інвалідністю з міських дитячих будинків інтернатів, а до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт.



"Всім соціально-незахищеним киянам виплачена допомога, що передбачена їм державою та містом, яку вони регулярно отримували", - повідомив мер Кличко.