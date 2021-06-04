Всеукраїнський велодень: у Києві обмежать рух транспорту центром міста та на двох мостах

Водіїв закликали бути уважними до учасників велозаходу.

У Києві в суботу, 5 червня, відбудеться Всеукраїнський велодень. Через це від 10:00 до 13:30 обмежать рух транспорту центральними вулицями та на двох мостах.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

Маршрут заходу: Софіївська площа — вулиця Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вулиця Хрещатик — Володимирський узвіз — Поштова площа — вулиця Набережно-Хрещатицька — Гаванський міст — вулиця Набережно-Рибальська — Північний міст — вулиця Труханівська (парк "Муромець").

Через проведення заходів по маршруту та на прилеглих вулицях планується обмеження руху транспорту.

"Закликаємо автомобілістів бути особливо уважними до учасників велозаходу, що прибуватимуть до місця старту централізованими колонами з усіх районів міста", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, у Києві, у суботу, 5 червня о 19:30 на Софійській площі пройде open-air гранд-концерт "Зірки світової опери". Через це перекриють низку вулиць.

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