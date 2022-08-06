Всесвітній тиждень грудного вигодовування: в Ірпені розкажуть секрети лактації

Триває завершальний вікенд Всесвітнього тижня грудного вигодовування.
Про це пише UNICEF.Ukraine.
На матерів чекають корисні лекції та цікаві практичні заняття від консультантів ГО “Молочні ріки України”, розваги для дітей та фотозона.
Жінок очікують на зустріч на дитячій точці “Спільно” від ЮНІСЕФ (Ірпінь, вул. Соборна, парк відпочинку ім. В.Правика) у цей вікенд.
Важливо! Сховища знаходяться поруч із місцем проведення події, тому вам буде де безпечно сховатись в разі повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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