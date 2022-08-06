Всесвітній тиждень грудного вигодовування: в Ірпені розкажуть секрети лактації

Про це пише UNICEF.Ukraine.

На матерів чекають корисні лекції та цікаві практичні заняття від консультантів ГО “Молочні ріки України”, розваги для дітей та фотозона.

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine/

Жінок очікують на зустріч на дитячій точці “Спільно” від ЮНІСЕФ (Ірпінь, вул. Соборна, парк відпочинку ім. В.Правика) у цей вікенд.

Важливо! Сховища знаходяться поруч із місцем проведення події, тому вам буде де безпечно сховатись в разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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