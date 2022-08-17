Все більше людей шукає квартири у Києві: скільки коштує оренда житла в столиці

Попит на оренду квартир в Києві відновився до довоєнного рівня, ціни на житло зростають.
Ринок оренди житла в Києві повернувся на довоєнний рівень.
Про це повідомляє ресурс з оренди квартир у Києві Bird.
Медіанна ціна на оренду однокімнатної квартири у середині серпня закріпилася на рівні 9000 грн. До кінця лютого вона становила 13 000 грн. на місяць.
Медіана ціни на оренду двокімнатних квартир зросла на 20% - до 15 000 грн проти 12 500 грн місяцем раніше.
"Двокімнатні квартири мають медіанну ціну у 15 тис. грн. Планка у 21 600 грн, що трималась до 24 лютого, все ще далеко, але відбулось зростання на 20% у порівнянні з минулим місяцем", - йдеться в повідомленні.
Для трикімнатних квартир приріст медіани ціни становить 24,5%. Зараз таку квартиру можна зняти за 24 900 грн, хоча до повномасштабного вторгнення подібне житло обійшлося б у 46 100 грн.
Водночас на 100% відновився показник кількості шукачів квартир. Житло у Києві шукає та сама кількість людей, що і до початку повномасштабної війни.
Раніше стало відомо, скільки людей скористалися київським метро за останній тиждень.
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