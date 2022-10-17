Атака російським дроном-камікадзе будинку у центрі Києва: з’явилися фото порятунку людей

Надзвичайникам у Києві вдалося врятувати 19 людей, внаслідок атаки дрону-камікадзе на житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомили в ДСНС.

"Російська атака на столицю вранці 17 жовтня. Підрозділи ДСНС працюють. Під удар потрапили адмінбудівля та житловий будинок. Станом на 12 годину вдалося врятувати 19 людей", - йдеться у повідомленні.

Атака на житловий будинок у столиці України

У понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Надзвичайникам вдалося врятувати 19 осіб і одного кота.

На жаль, не обійшлося без загиблих. З-під завалів будинку дістали тіло жінки.

Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 12:44 кількість осіб, які загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3.

Водночас речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі 1+1 підтвердила загибель лише однієї людини та сказала, що рятувальники бачать тіло ще однієї особи, але наразі ще не можуть до неї дістатися, ще одну людину шукають.

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