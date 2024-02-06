Вразив струмом кохану та задушив її доньку: у Києві винесли вирок 55-річному чоловіку

У Києві 55-річний чоловік вразив струмом кохану та задушив її доньку. Убивцю засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою Києва оголошено обвинувальний вирок уродженцю Миколаєва за фактом вбивства 52-річної коханої та її 30-річної доньки", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Приїхавши до Києва до жінок, обвинувачений чекав на зручний момент для вчинення злочину. Вночі, коли мати та донька спали, чоловік зв'язав жінку, увімкнув штекер заготовленого електричного дроту в розетку та вразив жінку електричним струмом. Потім він пішов до кімнати, де спала 30-річна дочка, обкрутив навколо її шиї заздалегідь заготовлений кусок дроту та задушив ним жінку.

Потім чоловік викрав з квартири мобільні телефони, ноутбуки, гроші та документи вбитих.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав, у вчиненому не розкаявся. Крім того, чоловік намагався покинути територію України після вчинених злочинів.

Нагадаємо, мешканець Київщини вбив знайомого через боргові зобов`язання.